Dakar, 25 août (APS) - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Cheikh Oumar Hanne va prendre part au "premier dialogue ministériel Japon-Afrique sur les sciences et technologies", en marge de la 7e édition du TICAD, la Conférence internationale sur le développement de l’Afrique de Tokyo (TICAD), qui s’ouvre mardi dans la capitale japonaise, a-t-on appris de ses services.





M. Hanne participe à cette rencontre sur invitation de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, laquelle lui a été adressée le 21 août dernier lors d’une rencontre à Dakar, précisent-ils dans un communiqué.





Les deux autorités, entourés de leurs collaborateurs, avaient à cette occasion "discuté de la coopération entre les deux pays en matière d’enseignement supérieur, de technologie et de recherche", avant que l’ambassadeur japonais n’invite Cheikh Oumar Hanne "à prendre part au premier dialogue ministériel Japon Afrique sur les sciences et technologies".





"L’invitation a été acceptée par le Dr Cheikh Oumar Anne qui conduira une importante délégation", selon le communiqué.





Il précise que ce dialogue "permettra d’initier et de renforcer la coopération Japon-Sénégal en particulier pour l’utilisation des STI (sciences technologies et innovation) pour l’atteinte des ODD et les collaborations en recherche entre institutions japonaises et sénégalaises".