Dakar, 3 jan (APS) - China Media Group (CMG), la principale société de radiodiffusion et de télévision d’Etat en Chine, promet de continuer à "faire entendre une voix juste auprès de la communauté internationale", en s’appuyant sur la "force motrice de l’innovation".

"CMG continuera d’adopter une position objective et impartiale, de diffuser la vérité et de faire entendre une voix juste auprès de la communauté internationale", écrit son président, Shen Haixiong, dans un message "aux auditeurs et internautes étrangers", publié sur le site de Radio Chine Internationale Sénégal, une filiale de CMG.

L’année "2020 sera […] décisive pour la Chine dans son objectif d’édification intégrale d’une société de moyenne aisance", et dans cette perspective, "CMG continuera de capter les moments de notre époque à la lumière des normes professionnelles privilégiant la recherche à la perfection", ajoute-t-il.

"Nous continuerons à vous présenter ce qui se passe en Chine et dans le monde, et fournirons plus d’énergie positive à la promotion de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité", promet Shen Haixiong.

Les habitants du "village planétaire", poursuit-il, "n’ont aucune raison de ne pas se fréquenter, communiquer ou interagir".

CMG estime que les échanges entre les médias sont de nature à "dissiper l’incompréhension mutuelle et les préjugés", à "permettre à davantage de personnes de devenir des amis".

"Cela fait à peine deux années que CMG a été créé, et nous sommes parfaitement au courant qu’à l’ère d’Internet, qui n’avance pas recule, et qui avance lentement recule également", souligne son président.

Il ajoute : "Gardant à l’esprit les recommandations du président Xi Jinping, qui nous exhorte à +innover en demeurant fidèle à l’engagement initial et à bien développer et utiliser les nouveaux médias et les nouvelles plateformes+, et prenant l’innovation comme force motrice, nous allons vaillamment de l’avant, vers l’objectif d’un nouveau modèle de média de référence à visée internationale."



"Couvrir les points chauds de l’actualité internationale de manière intégrale, objective et impartiale est la norme, à laquelle nous adhérons depuis toujours. Nous arborons un esprit ouvert et coopératif, et menons des échanges avec nos homologues chinois et étrangers sur un pied d’égalité", ajoute Shen Haixiong.

L’année "2020 est un nombre agréable et de bon augure", commente-t-il. "Quatre chiffres qui, par homophonie en chinois, signifient +Aimer+. A l’occasion de ce Nouvel An 2020, au nom de China Media Group, je vous souhaite, depuis Beijing, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !"