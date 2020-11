Diourbel, 3 nov (APS) - La brigade régionale de Diourbel de la direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a arrêté cinq individus pour association de malfaiteurs et détention de chanvre indien, a appris mardi l’APS de source policière.



Ils ont été interpellés ‘’pour association de malfaiteurs, détention 1, 120 kilogrammes de chanvre indien aux fins de trafic (…) et tentative de livraison de quatre (04) autres kilogrammes du même produit’’, indique un communiqué transmis à l’APS.



Selon le document, les malfaiteurs ont été appréhendés dans une gare routière secondaire de Diakhao au quartier Thierno Kandji à Diourbel entre le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre par les éléments de la Brigade régionale de Diourbel qui ont exploité un renseignement reçu.



Les prévenus ont été mis aux arrêts et la drogue, la paire de ciseaux, la moto ainsi que les téléphones portables saisis ont été consignés provisoirement au service.





FD/AKS