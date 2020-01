Dakar 15 jan (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a signé ce mercredi à Dakar l’arrêté portant nomination des membres de la Commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l’expérience.

La commission comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants, indique un communiqué reçu à l’APS.

Parmi ces membres figurent des journalistes, un inspecteur du travail et de la sécurité sociale, des techniciens des médias et de l’audiovisuel, un magistrat, un juriste, précise-t-on.

"La carte de presse est régie par les articles 22 à 39 du code de la presse. La commission nationale de la carte de presse est composée de huit membres, dont cinq sont désignés par les acteurs des médias : l’organe d’autorégulation, l’organe de régulation, l’organisation patronale la plus représentative, le syndicat des travailleurs le plus représentatif et l’association de la presse en ligne la plus représentative", selon le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS).

La structure indique que "les trois autres membres de la commission sont des institutionnels", qui seront chargés de représenter les ministères de la Justice, de la Communication et du Travail.

"Le code de la presse stipule que le président est nécessairement un professionnel des médias, avec une expérience d’au moins dix ans. De surcroît, poursuit le CDEPS, le président n’est pas nommé, mais il est élu parmi les membres de la commission de la carte de presse".

Le nouveau Code de la presse devant organiser et réguler la profession de journaliste a été adopté par l’Assemblée nationale en juillet 2018.