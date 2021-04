Dakar, 6 avr (APS) - Une conférence de partage de connaissances (Knowledge Sharing Seminar) sur le rôle des stagiaires de retour de formation dans l’émergence de leur pays se tient vendredi à Dakar, à l’initiative de l’ALASCO, l’association regroupant les anciens stagiaires et étudiants sénégalais en Corée du Sud.



L’ALASCO, association créée en 2011, compte "plus de 700 membres" de toutes les régions du Sénégal et se veut une "plateforme incontournable de la coopération sénégalo-coréenne".



L’ALASCO "organise chaque année une conférence de partage des connaissances (Knowledge Sharing Seminar)" réunissant "la majorité" de ses membres mais aussi des représentants de l’Agence internationale de coopération coréenne (KOICA) et ceux du gouvernement sénégalais.



Une rencontre visant à "traiter des grands enjeux liés au bien-être des populations et identifier les opportunités de coopération vectrices d’un développement durable", explique-t-elle dans un communiqué.



"Ce type de conférence encourage les échanges d’expériences, les réflexions collectives et des mises en relation innovantes entre participants", ajoute le communiqué, selon lequel l’édition de cette année va porter sur"le rôle que peuvent et doivent jouer les stagiaires de retour de formation" dans le processus d’émergence du Sénégal.



"L’expérience et les acquis obtenus des universités coréennes sont d’actualité et doivent donc" être valorisés par les autorités sénégalaises, faire objet de convoitise de la part des autorités du pays.



Le communiqué souligne la volonté des stagiaires et diplômés de Corée du Sud de "proposer un modèle cohérent de développement durable à la fois économique, social et environnemental".



"Dans le cadre de cette conférence de partage des connaissances, l’ALASCO a proposé à trois stagiaires récemment revenus de la Corée (en 2020) de présenter leur mémoire de fin de formation afin de partager les résultats de leurs études avec tous les participants à cet événement", indique la même source.

La conférence se tiendra le 9 avril à l’hôtel Fleur de Lys Plateau, avec la participation de Fama DIA (Ehwa University, 2020) qui va traiter de "L’effet de genre et la performance des élèves : leçons apprises en Corée du Sud".



Dame Diop (Yonsei University, 2020) va exposer sur "Développement communautaire : l’exemple de la Corée du Sud" et Aboubacry DIA (Seoul National University (SNU), 2020) sur "Sécurité et développement : l’exemple de la Corée du Sud".