Dakar, 11 juil (APS) - La plateforme "And Jeggo", regroupant des actrices de développement évoluant dans différents secteurs et organisations, appelle la gent féminine à l’unité, pour "continuer le combat de l’engagement citoyen’’ au service du bien-être des populations sénégalaises, dans un contexte de lutte contre le coronavirus.



"En cette période marquée par la présence de la Covid-19, note-t-elle dans un communiqué, nous femmes de +And Jeggo+, appelons toutes nos sœurs à s’unir pour continuer le combat de l’engagement citoyen et gagner ainsi la bataille du développement pour le bien-être des Sénégalais".

Selon les militantes de cette plateforme, "ce combat’’ devrait polariser "toutes les énergies positives des forces vives de la nation’’ sénégalaise.

Aussi louent-elles "les nombreux efforts fournis par le personnel du système de santé, des forces de sécurité, les collectivités territoriales et le gouvernement", pour le compte de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

"And Jeggo" est une plateforme dont l’objectif principal est "d’offrir un cadre approprié d’échanges et de solidarité entre organisations professionnelles, religieuses et syndicales", indiquent ses promoteurs.

"Elle œuvre pour le développement et l’épanouissement des femmes à travers plusieurs activités comme la formation, le renforcement de capacités et l’accompagnement dédié et basé sur l’identification de leurs besoins de développement professionnel et social", ajoutent ses promoteurs.