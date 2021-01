Dakar, 28 jan (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall demande au gouvernement de veiller à une application "effective et intégrale des dispositions de la convention collective nationale du secteur de la presse".



Macky Sall, président mercredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, a demandé au ministre du Travail et du Dialogue social, de veiller à l’application "effective et intégrale des dispositions de la convention collective nationale du secteur de la presse", de concert avec son homologue en charge de la Communication et les organisations patronales et syndicales.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Sall a rappelé, concernant l’application de la convention collective nationale du secteur de la presse, que "la modernisation et la professionnalisation du capital humain du secteur de la presse, restent des priorités dans le cadre de la consolidation des performances des entreprises en exercice et du rayonnement de la démocratie sénégalaise".