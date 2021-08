Kaolack, 8 août (APS) – Le secrétaire général de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaolack (centre), Assane Badji, a réceptionné dimanche un don de produits d’hygiène offert par le président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social/Fonk sa rew, Dr Alioune Badara Diouf.

Ce don constitué de 6500 masques et de 100 flacons de gel hydro alcoolique, est destiné aux candidats au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) des différents centres d’examen de la commune de Kaolack dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.

‘’Nous sommes dans un contexte très difficile lié à une pandémie qui est en train de faire des ravages au Sénégal. Ces lots de masques et de gels hydro alcooliques vont permettre aux élèves candidats au BFEM de faire leur examen dans de bonnes conditions tout en respectant les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires’’, a indiqué le donateur, Dr Alioune Diouf.

Selon lui, ‘’depuis le début de la pandémie au Sénégal, le gouvernement a sorti de gros moyens pour faire face à cette maladie à coronavirus’’.



‘’En tant que patriotes, nous devons accompagner le chef de l’Etat et son gouvernement dans cette lutte contre la Covid-19’’, a-t-il exhorté.

Le président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social/Fonk sa rew et son équipe ont tour à tour sillonné les gares routières de Kaolack et les marchés ce dimanche, pour sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières.

‘’Toute la communauté doit s’engager pour lutter contre cette pandémie’’, a encouragé Dr Alioune Diouf, avant d’inviter les kaolackois à aller se faire vacciner contre la covid-19.

‘’Ce don de matériels d’hygiène va renforcer notre dispositif d’organisation du BFEM qui s’organise cette année dans un contexte particulier lié à l’hivernage et à la maladie à coronavirus. Nous apprécions à sa juste valeur ce geste que Dr Alioune Diouf fait à notre endroit’’, a souligné le SG de l’IEF de Kaolack, Assane Badji.

Pour lui, ‘’ces masques et gels permettront aux élèves candidats au BFEM de passer l’examen en toute quiétude et en toute sécurité concernant les mesures barrières’’.

Il a rappelé que l’IEF de Kaolack va présenter cette année 4.322 candidats et mobiliser 522 enseignants pour la surveillance.

‘’Cette année, nous avons 24 centres répartis entre neuf centres constitués de collèges, treize centres écoles élémentaires, un lycée et une école privée’’, a détaillé M. Badji.

‘’Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’examen se déroule dans de très bonnes conditions à Kaolack’’, a-t-il rassuré, informant qu’en raison de problèmes d’inondations certains centres d’examen de Kaolack ont été délocalisés.

Pour cette année, a fait observer Assane Badji, ‘’le centre Sidi Lamine Sow est délocalisé à Babacar Diop, tandis que pour le centre CEM Moustapha, l’examen se tiendra à l’école élémentaire Ibrahima Fall.

Les candidats qui devaient composer au centre CEM Kabatoki, vont devoir le faire à l’école élémentaire Kabatoki 2, tandis que pour ceux du centre CEM Sara Ndiougary, les épreuves se dérouleront à l’école élémentaire Nimzat.