Dakar, 7 août (APS) - Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé vendredi, avec effet immédiat, l’obligation du port de masque et l’interdiction des rassemblements et manifestations dans les lieux recevant du public notamment dans la région de Dakar, qui enregistre à elle seule quelque 8.085 personnes infectées à la COVID-19.



S’exprimant lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Intérieur a déclaré que ’’les récalcitrants à ces nouvelles mesures encourent des sanctions allant d’une amende pécuniaire à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois tel que prévu par le Code des contraventions.’’

’’Ces sanctions seront soumises à l’appréciation de l’agent verbalisateur’’, a-t-il indiqué.

Le ministre de l’Intérieur a par contre écarté l’idée d’un nouveau confinement, précisant que ’’ces nouvelles mesures issues du dernier Conseil des ministres et du Conseil présidentiel sur la riposte de la Covid-19, vont s’étaler sur un mois dans un premier temps avant de faire l’objet d’une évaluation.’’

Parlant des lieux d’application de ces mesures, il a cité ’’les plages, les terrains de jeux, les salles de spectacles, les lieux de commerce et de travail, mais aussi les cérémonies familiales qui débordent sur la voie publique.’’

Après Dakar qui compte la grande majorité des contaminations, il a également noté que ’’le virus se propage largement dans les régions de Thiès, Diourbel et Ziguinchor". Ces trois régions et la capitale "enregistrent plus de 93,4% de cas sur les 10.175 que compte le Sénégal à la date du 5 août.’’

Il a déploré le relâchement noté dans l’observance des mesures barrières (port du masque, lavage des mains, distanciation physique) depuis la levée des restrictions mises en place pour lutter contre la maladie, avant d’inviter les jeunes à une prise de conscience sur cette question.

Selon lui, ’’sur 213 décès, seulement 10 ont été notés dans la tranche des moins de 40 ans", ce qui selon lui montre que ’’les jeunes par moments asymptomatiques, constituent des vecteurs de transmission de la maladie auprès des personnes vulnérables qui en meurent.’’

Le ministre de l’Intérieur estime donc que sur ces statistiques, ’’(…) la désinvolture et l’irresponsabilité sont à bannir, car dangereuses pour soi et les autres’’.