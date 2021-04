Dakar, 6 avr (APS) - Le nombre des nouvelles contaminations au Covid-19 a nettement reculé au cours des dernières vingt-quatre heures, avec 34 nouveaux cas annoncés ce mardi, contre 69 la veille, et deux nouveaux décès ont été signalés après quarante-huit heures d’accalmie.

Dans son bulletin épidémiologique du jour, le ministère de la Santé et de l’Action sociale précise que les 34 nouvelles infections enregistrées sont issues de 793 tests effectués, pour un taux de positivité de 4,29 %.

Treize cas contacts suivis et 21 cas issus de la transmission communautaire ont été dénombrés par les services sanitaires. Quinze de ces cas communautaires ont été dépités à Dakar et le restant, constitué de six cas, l’a été à Vélingara, Thiès et Mbour.

Le ministère de la Santé fait état de la guérison de 55 patients et de 28 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.

Concernant les décès, deux nouvelles pertes en vies humaines sont venues mettre fin au répit observé depuis quarante-huit heures.

Le Sénégal dénombre en tout 39.127 cas positifs dont 37.822 guéris, 1.065 décès et 239 encore sous traitement.

Deux mille neuf cent cinquante-quatre personnes (2954) ont été vaccinées lundi. Au total, 308.318 personnes ont reçu au moins une dose depuis le début de la campagne, le 23 février dernier.