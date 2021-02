Dakar, 16 fév (APS) - Le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mamadou Camara Fall, a rappelé mardi que les pouvoirs publics attendent de l’administration qu’elle fasse preuve de vigilance et de responsabilité en raison de la pandémie de Covid-19.

Le président de la République "nous a invités à trois devoirs face à cette pandémie : devoir de vigilance, devoir de responsabilité individuelle et devoir de responsabilité collective", a-t-il dit à l’adresse des nouvelles recrues de la Fonction publique, en formation à Rufisque.

Le service public se caractérise par "trois principes sacro-saints qu’’il faut, en toutes circonstances, préserver", a-t-il indiqué dans un discours prononcé lors de la deuxième session de formation des nouvelles recrues de la Fonction publique.

"Il s’agit de la continuité, de l’égalité et de l’adaptabilité", a-t-il précisé dans ce texte dont copie est parvenue à l’APS.

"Dans un contexte où la modernisation de l’administration est érigée en quatrième pilier du socle des réformes majeures et la performance, levier impératif de gestion publique, notre administration doit se pourvoir d’agents, femmes et hommes, aptes à relever les défis de l’heure. C’est tout le sens de la tenue de la présente session", a-t-il expliqué.

"Vous devrez, en toutes circonstances, comprendre que vous êtes au service du public, donc de l’usager-client qui a subi un processus de maturation qui a fini de le rendre plus exigeant, plus vigilant et plus conscient de ses droits et obligations", a-t-il rappelé à ces nouveaux fonctionnaires.

Le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public explique que la présente session de formation est destinée à les préparer à bien appréhender la dimension républicaine de leurs missions.