Dakar 11 juin (APS) - L’Amicale des administrateurs civils a remis mercredi une enveloppe de 500 mille francs Cfa à la Croix-Rouge sénégalaise en guise de participation dans la lutte contre la Covid-19, a constaté l’APS.



’’L’Amicale a voulu de façon symbolique contribuer au travail de terrain qu’effectue au quotidien la Croix-Rouge sénégalaise dans la riposte contre la pandémie du coronavirus’’, a dit son président, Maguette Sène.



Remettant la somme symbolique à la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, Bafou Ba, M. Sène, par ailleurs Directeur de la Direction du matériel et du transit administratif (DMTA) a estimé que ’’cette action communautaire’’ devrait directement impacter des acteurs qui travaillent au plus près des populations touchées.



L’Amicale a déjà remis un don de 3 millions de FCFA au ministère de la Santé et de l’Action sociale, selon son président, ajoutant que d’autres actions de solidarité sont prévues pour d’autres établissements et travailleurs sociaux.



La présidente de la Croix-Rouge sénégalaise Bafou Ba qui s’est réjouie de ce ’’geste fort symbolique’’ a indiqué que quelque 3200 volontaires dont 41 médecins ont été mobilisés par la structure qu’elle dirige dans la lutte contre la Covid-19.



En raison d’un protocole qui confère à la Croix-Rouge en période d’épidémies certaines prérogatives, une partie de ces volontaires qui travaillent avec les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont bien intégrés dans le dispositif d’une ’’inhumation digne et sécurisée’’ suite à un décès dû au Covid-19, a-t-elle expliqué.



Elle est aussi revenue sur les activités de communication et les spots dans les différentes langues nationales diffusées à travers les plateformes Internet et les radios communautaires, notamment en zones frontalières.



Des a ctivités de surveillance dans les points d’entrée (la prise de température, lavage des mains, la sensibilisation) sont aussi prévues dans le travail de ces volontaires.