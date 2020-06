Mbour, 2 juin (APS) - L’aide alimentaire décidée par le Chef de l’Etat, le président Macky Sall, sera bientôt distribuée aux ayants droit, a annoncé mardi le préfet du département de Mbour, Mor Talla Tine.

"Pour le plan de résilience alimentaire que le gouvernement met en œuvre, les dispositions ont été prises au niveau du département dès l’annonce de la mesure. D’abord à travers des rencontres de partage des termes de référence. Mais également, de répartition des tâches et des responsabilités", a dit M. Tine dans un entretien avec l’APS.

Et à l’issue de ce premier travail, explique-t-il, les comités ont été mis en place ; les sous-comités de quartiers et de village ont également procédé à la validation du registre RNU mais aussi, au ciblage des bénéficiaires de l’extension.

"A la date d’aujourd’hui, on peut dire que ce travail préalable de ciblage et de validation a été déjà effectué. Et il s’est fait de façon participative et inclusive. Et même s’il y a des récriminations, elles ne sont pas nombreuses. Tous ceux qui devaient être associés à ce processus l’ont été", a assuré le préfet.

Le département a commencé à recevoir sa part de l’aide alimentaire depuis quelques semaines. Les réceptions sont toujours en cours. Pour le riz, le stock destiné au département est presque totalement réceptionné.

"Pour l’huile, les pâtes alimentaires et les autres composantes des kits, la réception se poursuit et nous pensons que d’ici la fin de la semaine, le quota destiné au département de Mbour sera au complet et que les opérations pourront démarrer. On espère donc recevoir tout le stock du département d’ici la fin de la semaine", a-t-il ajouté.

Etant donné que tout le travail préalable, notamment l’identification des bénéficiaires, a été déjà bouclé, si tout le stock est disponible, "on devrait passer à la distribution très prochainement".

"Mais on ne peut pas annoncer une date précise parce que cette opération se fera en rapport avec le niveau central, notamment le ministère en charge du Développement communautaire", a-t-il souligné.