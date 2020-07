Dakar, 3 juil (APS)- Le groupe Nestlé a remis jeudi un don de 12 millions de francs Cfa à la Croix-Rouge sénégalaise en guise de participation dans la lutte contre la Covid-19, a constaté l’APS.

’’Le groupe Nestlé a bien voulu participer à l’équipement et à l’accompagnement de nos 500 volontaires qui sont sur le terrain à travers un don de 12 millions de francs CFA’’, s’est réjouie la présidente de la Croix rouge Bafou Ba.

Cette somme devrait contribuer ; selon madame Ba, à ’’l’amélioration des conditions de travail des volontaires engagés au plus près des populations notamment en zones frontalières et qui sont bien intégrés dans le dispositif de sensibilisation et l’orientation de cas suspects vers des structures de prise en charge.’’

Ce don contribuera également au ’’renforcement de leurs capacités opérationnelles’’, à travers notamment un appui en équipements d’intervention (masques, thermo flash, lave-mains, kits d’hygiène, gels désinfectants, produits alimentaires, etc.).

Saluant le travail de la Croix rouge dans la riposte au coronavirus, la directrice des affaires publiques et réglementaires de la société Nestlé, Mame Pame Sakho, a rappelé un partenariat historique qui existe entre sa structure et la Croix rouge internationale.

C’est dans cette perspective, souligne-t-elle, que ’’la filiale Nestlé Sénégal a été appelé à se rapprocher de la société nationale pour pouvoir identifier des préoccupations et apporter sa partition dans cette crise sanitaire.’’

’’C’est ce partenariat qui a permis ce don de quelque 21 mille francs suisse, environ 12 millions de francs CFA’’, a précisé Mame Pame Sakho.