Dakar, 23 déc (APS) - Le président de la République Macky Sall, évoquant le rebond de la pandémie du COVID 19, a demandé mercredi au ministre de la Santé et de l’Action sociale de veiller à la motivation des personnels de santé dans un contexte nécessitant selon lui une vigilance redoublée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et aux frontières, a-t-on appris mercredi de source officielle.





Le chef de l’Etat, présidant le même jour la réunion du Conseil des ministres, a "encouragé" les personnels de santé et demandé "au ministre de la Santé et de l’Action sociale de veiller au renforcement permanent de leur protection et à leur motivation durant ce contexte de rebond de la pandémie de la COVID-19".

Macky Sall "a notamment insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance au niveau de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass ainsi qu’au niveau de nos frontières", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, le président Sall a de même rappelé "au Gouvernement et aux populations, l’impératif de réduire au strict minimum, les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque".