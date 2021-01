Dakar, 31 déc (APS) - Le chef de l’Etat a souligné, jeudi soir, avec ‘’insistance’’ que le combat contre la Covid-19 n’est pas encore gagné et que le salut ‘’dépendra du respect par tous des règles de prévention’’.



’’Devant la recrudescence des cas positifs, des cas graves et des décès, je dois vous redire avec insistance, mes chers compatriotes, que notre combat n’est pas encore gagné ; et que notre salut dépendra du respect par tous des règles de prévention’’, a dit Macky Sall dans son message à l’occasion du nouvel An.



‘’La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la préservation de nos vies et de notre santé’’, selon le président de la République, assurant que ‘’l’Etat continuera de veiller sur l’application stricte des mesures d’ordre public’’.



Le chef de l’Etat s’est dit ‘’heureux’’ au seuil du nouvel d’adresser à ses compatriotes son message de vœux, soulignant que ‘’l’année 2020 a été particulièrement éprouvante, en raison des impacts sévères de la pandémie Covid-19’’.



Il a prié pour le repos de l’âme de nos morts et souhaité ‘’prompt rétablissement aux malades’’.



Le président de la République a renouvelé ‘’nos remerciements et notre gratitude à notre vaillant personnel de santé et à tous les services de l’Etat engagés sur le front risqué de la lutte anti Covid-19’’.



Il a salué et encouragé ‘’la communauté scolaire et universitaire qui assure avec dévouement la continuité des enseignements dans un contexte si difficile’’.



Le chef de l’Etat a rappelé que dés l’apparition de la pandémie en mars, le gouvernement a déployé en urgence un important Programme de résilience économique et sociale de 1000 milliards de fcfa, financé par le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, FORCE COVID-19.



Macky Sall a remercié ‘’toutes les bonnes volontés et les partenaires qui y ont contribué’’.



Selon lui, ‘’ce Programme nous a permis d’organiser immédiatement la riposte sanitaire et de maintenir la maladie sous contrôle sur l’ensemble du territoire national, notamment par l’aménagement et l’équipement de 52 Centres de traitement des épidémies contre un seul au début de la pandémie’’.



Il a assuré que le gouvernement travaille également à ‘’l’acquisition de vaccins dans le respect des règles d’éthique en la matière’’.



Dans son adresse, Macky Sall, a eu une pensée pour les compatriotes ‘’ayant péri sur les routes de la migration irrégulière’’.



’’Je renouvelle mes condoléances et ma compassion à leurs familles’’, a-t-il dit, assurant que ‘’l’Etat continuera de combattre fermement les réseaux mafieux qui s’enrichissent en faisant miroiter aux candidats à l’aventure les promesses d’un eldorado illusoire’’’.



