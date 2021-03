Dakar, 26 mars (APS) – Le directeur général de Nestlé Sénégal, Xavier Beraud, exhorte les populations au respect des mesures sanitaires destinées à endiguer la propagation du Covid-19 qui continue encore de sévir au Sénégal.

"La Covid-19 est toujours parmi nous, et je nous invite tous à continuer à respecter les mesures sanitaires afin de nous protéger et de protéger notre entourage", a-t-il lancé, jeudi, lors d’une cérémonie de remise d’un appui de la Croix-Rouge sénégalaise aux populations de la commune de Thiaroye-sur-mer, impactées par la pandémie.

La remise de ce don s’est tenue dans les locaux de la mairie de Thiaroye-sur-mer, commune du département de Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, en présence des bénéficiaires, de plusieurs élus territoriaux, de délégués de quartiers et d’imams.

"Depuis l’année dernière, nous vivons une situation de pandémie qui, au-delà des défis auxquels nous avons eu tous à faire face, nous a aussi permis de démontrer notre capacité d’adaptation et de résilience, mais aussi de solidarité", a-t-il déclaré.

Il a rappelé qu’en 2020 le groupe Nestlé a alloué, à la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR), 6,2 milliards de francs CFA pour renforcer la riposte globale contre la Covid-19 et améliorer la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement au sein des communautés cibles.

"En 2020, le Groupe Nestlé avait octroyé à la FICR un montant de dix millions de francs suisse (environ 6,2 milliards de francs CFA) pour renforcer la riposte globale contre la COVID 19 et améliorer la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (le projet WASH) au sein des communautés cibles", a-t-il indiqué.

Selon M. Beraud, sur ce montant, "la Croix-Rouge sénégalaise s’était vu octroyée une enveloppe de 90 000 dollars Us, soit plus de 50 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des activités WASH sur le territoire national".

Il a remercié et félicité la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, Bafou Bâ, et ses équipes pour le gros travail effectué sur le terrain, et pour les efforts dans la sensibilisation sur l’importance des gestes barrières pour prévenir la pandémie.