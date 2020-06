Dakar, 6 juin (APS) – Des anciennes du lycée John F. Kennedy ont offert un lot de matériels sanitaires à leur ex-établissement en guise de contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus, a appris, samedi, l’APS de Sokhna Aïssatou Marie Ba, coordinatrice du projet ‘’ Anciennes et toujours Kennedynnes’’.



Ce don est composé d’ustensiles de lavage des mains, de gel hydro alcoolique, de masques, du savon et d’une enveloppe financière de 500 mille francs CFA.



Pour elle, il s’agit d’une contribution pour soutenir le lycée dans l’éventualité d’une reprise des cours.



‘’Nous avons voulu répondre à un besoin du lycée avec la reprise des classes d’examen programmée le 2 juin dernier et qui a été reportée’’, explique la coordinatrice.



Ces anciennes élèves du lycée John Fitzerald Kennedy qui estiment avoir tout appris dans cette école comptent apporter leur contribution en initiant des projets pour un meilleur cadre d’études de leurs jeunes sœurs et filles.