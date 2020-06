Dakar, 18 juin (APS) - La société minière canadienne Sabodala Gold Operations (SGO) a offert jeudi à l’hôpital de Fann (Dakar) un appareil capable d’effectuer plus de 200 tests sérologiques par heure.



Il s’agit d’un iFlash 3000, qui a coûté 65 millions de francs CFA, a-t-on appris du donateur et du bénéficiaire lors de sa réception dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire (CHU).



‘’La mise en service de cet automate va améliorer considérablement les capacités de diagnostic et de prise en charge des patients au CHU de Fann’’, s’est réjoui le professeur Papa Madièye Guèye, chef du laboratoire de biochimie et de maladies infectieuses de cet hôpital public.



L’appareil va permettre de ‘’faire des analyses médicales avec le minimum d’intervention humaine, dans la mesure où beaucoup d’étapes sont automatisées’’, a expliqué M. Guèye en recevant le don des mains du directeur général de SGO, Abdou Aziz Sy.



‘’Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, cet appareil va permettre de faire des tests de sérologie (…) en aidant à rechercher les traces du virus dans le sang’’ des personnes testées, a-t-il souligné.



Selon Madièye Guèye, l’appareil offert à l’hôpital de Fann dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus peut servir à ‘’une panoplie d’analyses’’, dans diverses spécialités médicales : gynécologie, cardiologie, neurologie, cancérologie, etc.



Le docteur Cheikh Mbacké Diop, directeur du CHU de Fann, s’est réjoui de la prompte réaction du donateur qui, selon lui, avait été sollicité en avril dernier.



‘’L’utilité de l’automate iFlash 3000 dépasse largement le cadre de la Covid-19’’, a souligné M. Diop, ajoutant que l’appareil va permettre à l’hôpital de Fann d’‘’affronter avec plus de sérénité la pandémie’’ de coronavirus, d’effectuer avec plus d’efficacité sa mission de service public et de ‘’réorienter’’ une partie de ses dépenses d’investissement vers ‘’d’autres domaines’’.



Selon le directeur général de Sabodala Gold Operations, le don fait au CHU s’ajoute à d’autres initiatives prises par la société minière dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal.



Ces initiatives ont coûté 480 millions de francs CFA à SGO, a-t-il dit, ajoutant que ce budget a servi à l’achat d’équipements médicaux et de denrées alimentaires distribuées à des ménages vulnérables de la région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, où la société canadienne exploite des mines d’or.