Louga, 20 fév (APS) – De 2014 à ce jour, 3.763 cartes d’égalité des chances ont été remises à des personnes en situation de handicap, dans la région de Louga (nord), a-t-on appris jeudi de la directrice générale de l’action sociale, Adama Top Sène.

‘’Dans la région de Louga, nous avons distribué 3.763 cartes d’égalité des chances depuis 2014’’, a-t-elle dit lors d’un atelier consacrés aux projets et programmes de la direction générale de l’action sociale à Louga.

‘’Les cartes d’égalité des chances sont des cartes d’identification pour les personnes vivant avec un handicap. Toute personne handicapée en a droit. De 2012 à 2015, on avait un objectif de 50.000 cartes sur l’étendue du territoire. Et en 2020, nous devons atteindre 40.000 cartes de plus, ce qui fera 90.000 à l’horizon 2021’’, a-t-elle expliqué.

La carte d’égalité des chances permet à son titulaire de bénéficier d’une couverture maladie, d’une formation, d’une bourse de sécurité familiale et d’un financement avec lequel il peut mener une activité sociale et économique, a rappelé Mme Sène.

‘’Pour les 55.000 cartes, 25.000 bénéficiaires sont enrôlés pour la bourse de sécurité familiale, 19.000 pour la couverture maladie universelle, et 633 bénéficient de la gratuité du transport dans les bus +Dakar Dem Dikk+’’, a-t-elle précisé.

Adama Top Sène affirme que la direction qu’elle dirige souhaite ‘’repositionner ‘’ l’action sociale au Sénégal et essayer de la ‘’recentrer’’ à travers les services régionaux et déconcentrés de l’État.

Concernant l’objectif de l’atelier, elle a expliqué que la direction générale de l’action sociale effectue une tournée nationale pour présenter de nouveaux programmes aux populations et recueillir leurs avis, ceux des autorités administratives aussi.

‘’Nous voulons, à la fin de la tournée, mettre en place un document-cadre de référence sur les impacts de l’action sociale au Sénégal depuis plus de douze ans, pour améliorer, réorienter et élaborer de nouveaux programmes’’, a-t-elle promis.