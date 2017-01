Dahra, 28 jan (APS) - Le mouvement "Jolof prospère" qui entend oeuvrer pour le développement et le bien-être des populations a été lancé, samedi, au foyer des jeunes de Dahra, a constaté l’APS.





Son initiateur Maham Ka, directeur de société de son état a indiqué que son mouvement a une vocation politique, économique et sociale.



M Ka qui s’adressait à la presse en marge de la cérémonie de lancement de son mouvement a dit avoir choisi "de militer dans un mouvement et non un parti politique" parce que pensant que ses "actions seront plus efficaces pour l’intérêt immédiat des populations".



En outre, Maham Ka a expliqué l’écriture en langue vernaculaire de l’appellation de son mouvement (Jolof) par le souci de "marquer notre conviction que nos langues nationales doivent être mises en valeur dans notre pays".



Elles "symbolisent la vitalité de nos cultures africaines, l’accès au savoir et à la connaissance d’une frange importante de notre société, mais aussi et surtout notre encrage solide à nos valeurs et à notre patrimoine linguistique" a-t-il fait savoir.





