Dakar, 1er sept (APS) - Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, a pris un arrêté interdisant la circulation, sur certains axes routiers, des véhicules ou ensemble de véhicules dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 20 heures.



Selon une copie de cet arrêté parvenu mardi à l’APS, la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et d’un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes est interdite de 6h à 10 h, sur la Route nationale 1, y compris le boulevard du centenaire, sur le tronçon Diamniadio-gare ferroviaire de Dakar dans le sens Diamniadio vers Dakar.

Les autres axes concernés sont la Voie de dégagement nord (VDN) dans le sens Cambérène-centre-ville, la route des Niayes dans le sens Guédiawaye vers Dakar, l’autoroute Seydina Limamoulaye dans le sens Patte d’Oie vers le centre-ville, la route de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor, dans les deux sens, la route de Ouakam et l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, dans les deux sens.

Le même arrêté du gouverneur de la région de Dakar interdit de même la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et d’un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes, de 16 h à 20 heures, sur la Route nationale 1, y compris le boulevard du centenaire, dans son tronçon gare ferroviaire de Dakar-Diamniadio dans le sens Dakar vers Diamniadio.

L’interdiction est aussi valable pour la Voie de dégagement nord dans le sens centre-ville vers Cambérène, la route des Niayes dans le sens Dakar vers Guédiawaye, la branche est de l’autoroute dans le sens Patte d’Oie-SIPS, l’autoroute Seydina Limamoulaye dans le sens centre-ville vers Patte d’Oie, la route de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor, dans les deux sens, la route de Ouakam et l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, dans les deux sens.