Thiès, 29 juin (APS) - Des animations sont prévues dans le département de Thiès afin de vulgariser le pôle emploi que le chef de l’Etat Macky Sall va inaugurer mardi après-midi dans la capitale du rail, a indiqué Cheikh Bakhoum, directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE).

Au delà d’un plan de communication national, des animations sont prévues dans le département de Thiès pour amener les jeunes à fréquenter le pôle emploi, a t-il dit à des journalistes dans l’enceinte de la structure que chef de l’Etat va incessamment réceptionner.

Le pôle contigu au CDEPS de Thiès compte deux bureaux pour le manager et le responsable administratif, un espace usagers, un call center, un local technique, une salle d’archives, ainsi qu’une salle de réunion et de formation.

En plus, du manager chargé de l’administration financière, le pôle de Thiès compte six conseillers et sept agents préposés au call center.

Les pôles emplois sont hébergés par les espaces Sénégal services, disséminés dans les 46 départements du pays.

Ces espaces sont des guichets uniques proposant l’accès à l’ensemble des projets et programmes du gouvernement en matière d’accompagnement de jeunesse. Ils s’occupent d’orientation en matière d’emploi, de financement, d’entreprenariat, a expliqué M. Bakhoum.

Une plateforme en ligne permet aux jeunes de s’inscrire sur les programmes de recrutement des différents ministères, a-t-il noté.

’’Au moins 200.000 jeunes sont aujourd’hui inscrits sur les plateformes gérées par les ministères concernés’’, a relevé le responsable de l’ADIE.

Des structures comme le 3Fpt, l’Anpej, l’Adpme, la DER, etc. y seront représentées.

Parallèlement à l’emploi proprement dit, ces espaces permettent aux usagers d’accéder à certains services qui n’existent que dans la capitale, dans certains ministères.

’’L’originalité de ces espaces c’est d’avoir du personnel qualité, qui sait comment accueillir et accompagner les usagers jusqu’à l’obtention de leur document administratif’’, a relevé le DG.

Ce réseau d’espaces d’administration de proximité, a été réalisé dans les 46 départements du pays, pour un coût de 500.000 dollars, dans le cadre du projet Smart Sénégal, porté par l’ADIE.

Selon lui, l’objectif est de faire fonctionner l’ensemble des espaces, d’ici la fin du mois de juillet.



