Dakar, 27 août (APS) - L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) annonce qu’elle va lancer "plusieurs formations dans des filières scientifiques de haut niveau" pour le compte de l’année académique 2019-2020 dans le cadre de la promotion des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).



"L’Université virtuelle du Sénégal (UVS), conformément à sa politique de renforcement et de diversification de son offre de formation, lance au titre de l’année académique 2019-2020, plusieurs formations dans des filières scientifiques de haut niveau", lit-on dans un communiqué parvenu mardi à l’APS.

Les nouvelles filières "s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de l’Etat du Sénégal, en matière de promotion des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Elles sont également délivrées dans le cadre de la mise en place du Centre national de Calcul scientifique, du lancement du campus-franco-sénégalais et de la politique partenariale de l’UVS (avec d’autres universités et instituts d’enseignement supérieur, en France et au Sénégal)", précise le communiqué.

Il ajoute que cette "nouvelle offre de formation entend ainsi former dans les nouveaux métiers (et notamment ceux liés à l’intelligence artificielle, à la cyber-sécurité, aux Big Data, à la modélisation, etc.), pour lesquels la demande des entreprises sera croissante dans les années à venir".

"Des bourses de formation (permettant d’accéder quasi-gratuitement à ces formations), ainsi que des bourses de mobilité et de thèse (pour respectivement des stages en France, et des inscriptions en doctorat en cotutelle entre des établissements sénégalais et français) seront offertes aux meilleurs étudiants", en rapport avec ces nouvelles offres.