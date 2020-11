Dakar, 1er nov (APS) - Le professeur d’université, homme politique et syndicaliste Iba Der Thiam (1937-2020) est décédé ce samedi peu après 22 heures à l’hôpital Principal de Dakar, a appris l’APS des proches du défunt.





Né à Kaffrine, le défunt historien a été membre du Comité scientifique de l’UNESCO chargé d’écrire l’histoire de l’Afrique et coordonnateur de l’Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours (Hgs).



Ma itre de conférences titulaire en histoire moderne et contemporaine à la retraite, Iba Der Thiam fut ministre de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur de 1983 à 1988 sous le magistère du président de la République Abdou Diouf.



Fondateur du parti politique CDP/Garap-Gui (Convention des démocrates et des patriotes, Iba Der Thiam a également dirigé des organisations comme le Syndicat unique de l’enseignement laïc du Sénégal (Suel) et le Syndicat des enseignants du Sénégal (Ses). Le Ses était issu de la fusion entre le Suel et Syndicat des professeurs africains au Sénégal (Spas) en 1969.