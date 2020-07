Mbour, 12 juil (APS) - Le maire de la commune de Diass, dans le département de Mbour, Aliou Samba Ciss, est décédé dimanche, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS de proches du défunt.



Aliou Samba Ciss était jusqu’à sa mort responsable de l’Alliance des forces du progrès (AFP, mouvance présidentielle) dans la région de Thiès.

Il avait succédé à feue Oulimata Thiaw à la tête de la mairie de Diass. Cette dernière fut la première femme présidente de conseil rural au Sénégal.

Aliou Samba Ciss a été membre du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CRAES) alors dirigé par feu Mbaye Jacques Diop et qui est ensuite devenu le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Aliou Samba Ciss, grand passionné de football, était arbitre fédéral et membre de la Commission régionale des arbitres (CRA) de Dakar.

Son inhumation est prévue cet après-midi dans son village natal de Toglou.

