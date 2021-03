Dakar, 16 mars (APS) - La mise en place de la politique de décentralisation définie par le président de la République, Macky Sall, a connu "beaucoup d’avancées" durant l’année 2020, affirme le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye.

"Pour l’année 2020, il y a beaucoup d’avancées qui ont été notées dans la mise en place de la politique de décentralisation définie par le président de la République", a-t-il notamment dit, mardi, en marge de l’ouverture, à Dakar, des travaux de la revue annuelle sectorielle de son département.



En termes d’avancées notées en 2020, il a notamment cité la fonction publique locale, la numérisation de l’état civil et sa digitalisation, mais aussi la mobilisation des fonds de l’Etat central vers les collectivités territoriales et des fonds d’équipement des collectivités territoriales.

Oumar Guèye, également le porte-parole du gouvernement, a aussi fait état de progrès dans la contribution économique locale, devenue une réalité selon lui, ainsi que dans la mise en œuvre du PACASEN, et la coopération décentralisée.

Il estime que "pour une concrétisation de la vision fondatrice de l’acte 3 de la décentralisation, il est important que la territorialisation des politiques entre dans une phase active".

Il considère que que cela doit d’abord passer par la mise en oeuvre de la deuxième phase de cette réforme, par la mise en place de pôles de développement économique prenant en compte la correction des incohérences territoriales sur la base d’un modèle d’aménagement du territoire jugé adéquat.

Mais il faut aussi pour cela parvenir à un renforcement des compétences transférées, notamment celles à caractère économique aux collectivités territoriales, et à une opérationnalisation de la Fonction publique locale avec la révision des textes d’application.

Oumar Guèye a aussi cité l’opérationnalisation d’un dispositif de financement efficace des collectivités territoriales et l’amélioration de la gouvernance budgétaire des collectivités territoriales.

Sur le plan de la formation, il a révélé que dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), 256 personnes ont été formées en passation des marchés publics.

"En matière d’information territoriale, le département a enregistré les résultats suivants : un système de mesure de performance des collectivités territoriales conçu et validé, une situation de référence disponible pour 578 CT (Collectivités territoriales) dont 41 départements et 537 communes", a-t-il expliqué, avant d’évoquer la mise en place de l’Observatoire national des territoires.



Il a également indiqué que dans le cadre de la modernisation et de la gestion des services publics locaux, son département a accompagné les communes de Ziguinchor, Bokidiawé (Matam), Dinguiraye (Diourbel) et Nyassia (Ziguinchor) pour la création de sept centres secondaires d’état civil.

"S’agissant du financement des collectivités territoriales, l’Etat leur a transféré une enveloppe globale de prés de 60 milliards de francs CFA au titre du fonds de dotation de la décentralisation (FDD) et du fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT)", a-t-il rappelé.



La rencontre a enregistré la participation d’experts et d’élus territoriaux, dont le président de l’association des maires du Sénégal, Aliou Sall, et celui de l’association des départements du Sénégal, Adama Diouf.