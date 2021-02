Dakar, 12 fév (APS) - Un projet du programme ’’Réussir au Sénégal’’ de la coopération allemande GIZ a permis, en six mois, de former des jeunes à la gestion des déchets, a appris l’APS.

Doté d’une enveloppe de 300 millions de francs CFA, le projet a permis, sur une durée de six mois, de former des jeunes à la gestion des centres de tri des déchets, à l’éducation environnementale et aux techniques de sensibilisation, indique t-on dans un communiqué.

Le projet prévoit notamment l’implication de migrants de retour, la création de 150 emplois à court terme et 75 emplois à temps plein ainsi que la distribution de 5 000 poubelles aux ménages, informe la source.

Il a également pour objectif de ’’renforcer les compétences techniques des jeunes en termes de gestion et de valorisation des déchets, de gestion administrative et financière entre autres’’, ajoute le communiqué. Le projet est mis en oeuvre dans les communes de Sinthiou Malem, Massira, Ziguinchor et Médina Yoro Foulah en collaboration avec des associations de jeunes et des collectivités locales.

