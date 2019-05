Koungheul (Kaffrine), 13 mai (APS) - L’association multinationale pour l’accompagnement des familles (AMAFAMS-And Takku Liguey) a remis, lundi, des kits alimentaires à 200 familles démunies des départements de Koungheul et Mbirkilane, a constaté l’APS.



"Nous avons distribué des denrées alimentaires à 100 familles démunies de Koungheul et autant pour le département de Mbirkilane. Et nous allons faire ce même geste dans d’autres localités du pays", a indiqué la présidente de l’AMAFAMS-And Takku Liguey, Aïssatou Ndao.



Elle a précisé que les kits alimentaires sont composés de riz, d’huile, de sucre, de dattes et de lait.



"Nous œuvrons en faveur des personnes en situation de pauvreté sans distinction d’origine, de genre ou de religion. Ces kits alimentaires sont distribués pour accompagner ces familles démunies durant ce mois de ramadan", a-t-elle expliqué.



Elle a ajouté que l’AMAFAMS-And Takku Liguey est un réseau qui oeuvre pour le développement socio-économique et environnemental.