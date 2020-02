Dakar,11 fév (APS) - L’Agence pour la promotion de l’emploi pour les jeunes (ANPEJ), en collaboration avec le Programme migration pour le développement de la coopération technique allemande au développement (GIZ), a remis, mardi, des kits de matériels d’une valeur de 145 millions de francs Cfa à 45 jeunes.

Parmi ces 45 bénéficiaires, 34 sont des migrants de retour issus de cinq régions du Sénégal (Dakar, Diourbel, Kaolack, Thiès, et Ziguinchor). Ils ont été formés en technique de vente en ligne, en transformation de produit, en restauration, plomberie, pèche, les activités de multiservices, menuiserie, aviculture, vente de produits solaire, commerce, etc.

Les kits remis aux bénéficiaires sont constitués essentiellement de matériels agricoles, de pêche, de transformation de produit locaux, de couture et de prestation de service de transport.

"Nous venons de boucler la première phase dans laquelle 75 personnes ont été formées (…). De cette liste de 45 participants bénéficient d’appui matériel d’une valeur globale de plus de 145 millions FCFA", a expliqué le directeur de l’ANPEJ, Tamsir Faye au cours de la cérémonie de remise du matériel.

Selon lui, "l’ANPEJ à travers l’appui du programme migration pour le développement (PMD) de la GIZ développe des initiatives hardies pour multiplier les opportunités d’emploi mais aussi et surtout en faciliter l’accès aux migrants de retour et à la population locale".

Le Programme migration pour le développement (PMD) de la GIZ vise à faciliter l’insertion ou la réinsertion des migrants sénégalais (de retour et potentiel) à travers l’octroi de subvention, a-t-il relevé, ajoutant qu’il a aussi pour but "de participer aux sessions de formations en entreprenariat, en gestion de projet et de disposer de matériels leur permettant de mettre en œuvre leurs projets".

Maria Diabira, la représentante de la GIZ, a rappelé la mise en place de l’espace sénégalo-allemand destiné à "accueillir, accompagner et aider les bénéficiaires à trouver leurs propres perspectives".

"Ce centre d’information pour l’emploi, la migration et la réintégration est le principal produit de la coopération avec l’ANPEJ mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement financé par son programme", a-t-elle valoir.

Selon elle, "l’accompagnement reçu par les bénéficiaires est une formidable opportunité mais aussi une responsabilité".

Au nom des bénéficiaires, Abdoulaye Fall, un migrant de retour, a magnifié ce geste de l’ANPEJ et de ses partenaires.

"Ce n’est pas facile de vivre dans certaines conditions. Mais aujourd’hui, on a retrouvé l’espoir grâce à l’ANPEJ car en nous remettant ce matériel, elle veut que nous réussissions avec dignité", a-t-il dit.





Dans sa première phase, le projet a permis la formation de près 80 jeunes en entrepreneuriat et 45 parmi eux vont ainsi bénéficier de kits d’insertion leur permettant de démarrer une activité.