Dakar, 28 août (APS) – L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a consenti un don de 500 millions de francs Cfa et de milliers de masques de protection en appui aux efforts du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans sa riposte à la pandémie de la maladie à coronavirus.

Le lot de masques offert par l’institution régionale comprend 421.030 masques industriels à usage multiple pour les populations et 157.490 masques chirurgicaux de type N95 pour le personnel soignant, a précisé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, en présidant la cérémonie de réception du don.



’’Cet important don qui va incontestablement aider dans la riposte, traduit à nouveau que nous restons au sein de l’UEMOA une communauté unique et indivisible’’, a magnifié Abdoulaye Diouf Sarr, entouré de ses proches collaborateurs.



Il a relevé que ‘’notre humanité traverse une de ses plus grandes crises créant ainsi de grands bouleversements sanitaires, politiques et socio-économiques’’.



Pour le Sénégal, a relevé Abdoulaye Diouf Sarr devant la délégation de l’UEMOA, ‘’l’organisation qui été mise en place a permis, dès l’apparition du 1er cas le 02 mars 2020, une prise en charge rapide’’.



Il a souligné que ‘’depuis lors, le personnel de santé et de l’action sociale travaille sans relâche’’, ajoutant que ‘’les résultats obtenus sont forts encourageants’’.

En soutien à l’action des Etats membres, et pour faire ensemble front à la maladie de la Covid-19, la commission de l’UEMOA a voulu marquer sa solidarité au gouvernement du Sénégal, a dit son représentant à la cérémonie, Mamadou Makhtar Diagne.

Il a salué l’engagement et la mobilisation de l’ensemble des ministres de la santé des Etats membres de l’Union. Ils ont permis, dit-il, de ‘’réduire l’incidence négative de la maladie, notamment son taux de létalité qui est passé de 2,75% au début de l’épidémie à 1,8% à la date d’aujourd’hui, même si le nombre de cas a connu une augmentation’’.

’’Les Etats membres de l’Union ont réagi chacun en ce qui le concerne en prenant des mesures urgentes pour contenir l’épidémie et éviter le chaos’’, s’est félicité le commissaire de l’UEMOA.

A l’échelle de l’UEMOA, la commission, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ont soutenu les efforts des Etats en apportant chacune une contribution à la résilience et à la relance de l’activité économique, selon M. Diagne.

Dans ce cadre, la Commission de l’UEMOA a eu à mobiliser une somme de 15 milliards pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD qui, par ce biais, favorise la levée de ressources financières supplémentaires pour les Etats membres dans ce contexte de lutte contre la pandémie.