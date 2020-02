Dakar, 2 fév (APS) - La fondation Konrad Adenauer, a remis samedi à Dakar, des attestations de formation à la première promotion 2019 de son Académie, en présence de l’ambassadeur de la République d’Allemagne au Sénégal, Stephan Röken, a constaté l’APS.



Au total, 20 récipiendaires dont 14 femmes, ont participé à l’Académie Adenauer 2019, un programme de formation et de renforcement des capacités en matière de leadership de jeunes sénégalais susceptibles d’accéder à des postes de responsabilité.

La formation a porté sur quatre thèmes majeurs : la politique, l’économie, la communication et les relations internationales.

"L’objectif principal de l’Académie Adenauer consiste à rassembler des représentants des jeunes élites motivées afin de les former dans des compétences concrètes", a expliqué le représentant résident de la fondation.

Thomas Volk a souligné que ce programme s’organise autour de la vulgarisation des principes fondamentaux, de la démocratie, de l’Etat de droit, la sensibilisation et à l’éthique.

De même, a ajouté le diplomate allemand, il s’agit de responsabiliser ces jeunes en politique afin de les permettre de comprendre le fonctionnement du système politique sénégalais.

"L’essentiel est d’avoir un aperçu et un approfondissement des thématiques qui interpelle le monde actuel afin que ces nouveaux jeunes puissent contribuer activement à façonner l’avenir du Sénégal", a-t-il dit.

L’encadreur scientifique de la coordination de l’Académie Adenauer, Maurice Soudieck Dione a invité cette première promotion à s’armer "de savoir, du pouvoir, de l’éthique et du travail", en vue de devenir "des serviteurs" et non "des seigneurs".

Pour Rokhaya Ndiaye, chaque participant a fourni "un effort intellectuel et physique" afin de mériter sa place au sein de cette académie d’excellence.

"Nous nous engageons à mettre à profit les outils reçus au cours de ce programme et à œuvrer au développement de notre très cher pays", a-t-elle promis.