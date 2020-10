Dakar, 1er oct (APS) - La distribution d’eau connaîtra mardi des perturbations allant d’une faible pression au manque total de liquide précieux dans les localités desservies par les conduites du lac de Guiers dans les régions de Louga et Thiès, dans Rufisque et environs, ainsi que dans Dakar et sa banlieue, annonce un communiqué conjoint de SEN’EAU et de la SONES.

Ces perturbations devraient résulter des travaux d’entretien prévus le même jour sur les ouvrages de production et de transport d’eau potable de KMS, Mékhé et l’usine du Point B (Front de Terre), précisent les deux sociétés.

Les travaux prévus consisteront aux raccordements de la conduite de la troisième usine de traitement de Keur Momar Sarr (KMS3) à l’usine de surpression de Mékhé, ainsi que de la nouvelle ligne électrique haute tension de KMS3.

Le communiqué annonce également qu’il sera procédé à l’entretien des usines de Mékhé et du Point B (Front de Terre, Dakar).

Dans leur communiqué, "SEN’EAU et SONES invitent les populations à constituer des réserves d’eau".



Les deux sociétés informent qu’"un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par les manques d’eau".

"Toutes nos équipes sont mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations", assurent-elles, annonçant que "la situation reviendra progressivement à la normale à la fin des travaux dans la nuit du mercredi 07 octobre 2020".



SEN’EAU est la société en charge de la gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine, depuis janvier 2020.



La SONES -Société nationale des eaux du Sénégal - est une société de patrimoine créée en avril 1995. Elle a porté la réforme du sous-secteur de l’hydraulique urbaine, laquelle a conduit à la disparition de la Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal (SONEES), en charge de la production, de la distribution d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées au profit de trois nouvelles entités dont la SONES.