Dakar, 9 mars (APS) – La parution prochaine d’un manuel s’inspirant des écrits des grands érudits musulmans du Sénégal constitue une contribution à la consolidation de la paix et de l’unité au sein des familles religieuses musulmanes du Sénégal, a soutenu samedi à Dakar, Cheikh Ahmeth Tidiane Sy, président du Cadre unitaire de l’islam.



"Le cadre unitaire de l’islam travaille depuis presque plus de deux ans à la consolidation de la paix et de l’unité des familles religieuses à travers ce manuel visant à les réunir autour de ce que nous avons en commun, la religion musulmane ", a-t- déclaré en marge d’un atelier de validation de l’ouvrage consacré au ‘’vivre ensemble sénégalais’’.



"Notre association travaille d’arrache-pied pour réunir toutes les familles religieuses afin qu’elles travaillent ensemble en s’appuyant sur le coran, les enseignements du prophète et les écrits des grands érudits de notre pays’’, a expliqué M. Sy.



De son côté, le président de l’Association islamique pour le soufisme (AIS), Serigne Cheikh Mbacké, a souligné l’importance de l’unité estimant que les gens avaient maintenant compris son caractère incontournable sur la voie du salut pour toutes les communautés religieuses.



‘’Nous devons tous travailler pour consolider cet acquis par l’unité des différentes familles religieuses pour relever les défis du développement de notre pays’’, a-t-il ajouté, rappelant la nécessité d’appeler de nouveau à la consolidation de la paix dans le pays.



‘’C’est aussi le lieu de remercier le Tout-puissant pour la paix et la stabilité qui règnent dans notre pays’’, a dit Serigne Cheikh Mbacké tout en magnifiant l’unité des foyers religieux à travers le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal.



