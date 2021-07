Dakar, 3 juil (APS) - Des professeurs et chercheurs retraités des universités et des institutions de recherche du Sénégal ont exprimé, samedi, leur commune volonté de mettre leurs différentes expériences au service du développement du pays, a appris l’APS.



’’Notre objectif est de mettre cette expérience au service de notre société en organisant des séries de rencontres et de conférences sur des questions majeures de notre société liées notamment à son développement’’, a ainsi déclaré le professeur Pape Ndiaye, vice-président de l’Association des professeurs et chercheurs retraités des universités et des institutions de recherche du Senegal (ASUIRS).



M. Ndiaye, ancien directeur de l’IFAN, s’exprimait ainsi avec la presse, en marge de la première Assemblée générale de cette académie des seniors des universités et des instituts de recherche du Sénégal.

’’Au-delà de ces séries de rencontres prévues à travers tous le Sénégal, nous comptons également accompagner nos jeunes collègues en activités dans leurs recherches en cours, surtout dans la mise en valeur des résultats qui nécessite beaucoup de moyens et de connaissances’’, a pour sa part ajouté le professeur de chimie organique à la retraite, Bocar Sally Gallédou.

Pour l’ancien chef du département de Langues et Civilisations germaniques, le professeur Dakha Dem, ’’il serait regrettable de ne pas tirer profit de cette expertise pointue constituée par les 160 membres de cette association, lesquels, a-t-il dit, synthétisent tous les corps de métiers et disciplines académiques’’.

Ces retraités ne demandent ’’ni argent, ni salaire’’, selon le professeur Moustapha Kassé. ’’Nous voulons juste mettre notre savoir-faire au service de la société, durant le reste de notre vie’’, a dit le doyen honoraire de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’UCAD.