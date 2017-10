Dakar, 19 oct (APS) - La deuxième assemblée générale annuelle de Integral Logistix s’ouvre, vendredi à partir 9h, à l’hôtel Radisson Blu, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Organisée en partenariat avec le Réseau AFBN (African logistix freight networks), la rencontre qui se tient jusqu’à dimanche, verra la participation de plus de 100 acteurs économiques venant de 40 pays, renseigne la même source.



Elle ajoute que les participants réfléchiront sur différentes problématiques comme les contraintes et solutions appliquées au commerce international, l’intégration africaine, les douanes, la technologie, etc.



"Ce sera une occasion unique pour maximiser la visibilité et le savoir-faire du Sénégal dans la gestion de la chaîne de valeur logistique", lit-on dans le communiqué.



Ses rédacteurs estiment que ça aidera à "améliorer les services logistiques aux acteurs économiques, mais également à contribuer progressivement au meilleur pilotage des objectifs stratégiques du secteur du transport et de la logistique".