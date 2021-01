Diourbel, 22 jan (APS) – La 22e Compagnie d’incendie et de secours de Diourbel a comptabilisé au cours de l’année écoulée 481 accidents de la circulation et 70 corps sans vie retrouvés sur la voie publique dans cette région du centre du pays, a indiqué vendredi son commandant, le lieutenant Ibrahima Camara.



En tout, 1.187 interventions ont été faites par les éléments de cette compagnie dans les départements de Diourbel et de Bambey. Elles ont permis de recenser 481 accidents de la circulation, 236 malades retrouvés sur la voie publique, a expliqué l’officier des sapeurs-pompiers au cours d’un entretien avec des journalistes.



Cette unité de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a également effectué 155 autres opérations et a dénombré au cours de l’année écoulée 70 corps sans vie retrouvés dans le cadre de ses différentes interventions, a-t-il fait savoir.



S’ajoutent à ce bilan, 117 incendies déclarés dans 46 maisons, 41 feux de brousse, une vingtaine de départs de feu de voitures et de poubelles, a souligné le lieutenant Camara non sans rappeler que 836 victimes avaient été secourues dans le cadre des différentes sorties de cette compagnie.



FD/AKS/OID