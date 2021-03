Diourbel, 5 mars (APS) - Le tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel a été incendié dans la nuit de jeudi à vendredi par des personnes non encore identifiées, a constaté l’APS.



Ces individus ont mis le feu à la salle d’audience du tribunal peu après 3 heures du matin, a-t-on appris des autorités judiciaires.



Diourbel, à l’image de beaucoup de localités du pays, n’a pas échappé aux manifestions violentes de protestation contre l’arrestation de l’opposant, Ousmane Sonko.



Les autorités judiciares ont indiqué qu’un rapport avait déjà été transmis aux autorités compétentes, alors qu’un huisier sera commis pour faire le constat et évaluer les dégâts en vue de la réfection.



L’incident aura un impact sur le travail de l’institution judicaire avec le report des audiences et de la chambre criminelle prévue ce mois.



Cependant, la Chambre pour enfant continuera de fonctionner afin d’évauer les dossiers, a souligné la même source.





FD/AKS