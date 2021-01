Diourbel, 21 jan (APS) - Le commissariat urbain de Diourbel annonce avoir interpellé jeudi 6 individus lors d’échauffourées avec les forces de l’ordre dans le cadre du procès du maitre coranique Ibrahima Dieng.



"Nous avons interpellé 6 individus pour participation à un attroupement non autorisé, incitation au trouble à l’ordre public. On a rendu compte au parquet et d’un moment à l’autre, on peut les présenter au procureur", a indiqué le commissaire urbain Mor Ngom.

Selon lui, un policier a été légèrement blessé lors de ces affrontements.

Le tribunal de grande instance de Diourbel, siégeant en matière de flagrants délits, a condamné le même jour le maître coranique Ibrahima Dieng à deux ans de prison dont 15 jours fermes pour des sévices contre des pensionnaires de son école.

Des soutiens du maître coranique ont manifesté devant l’institution judiciaire. Ils se sont heurtés aux forces de l’ordre qui avaient quadrillé les lieux.

Les forces de sécurité ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser les protestataires qui se sont rabattus sur les routes secondaires où ils ont allumé des pneus et bloqué quelque temps la circulation.

Le maître coranique Ibrahima Dieng était poursuivi pour violences et voies de fait sur 4 mineurs de moins de 15 ans commises avec préméditation par une personne ayant autorité sur les victimes.