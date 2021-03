Diourbel, 25 mars (APS) - Un jeune entrepreneur sénégalais, de retour au bercail après des études à l’étranger, mise sur l’engagement communautaire pour investir des domaines d’activités porteurs d’emplois pour les jeunes à Diourbel, une région qu’il considère comme "un point stratégique pour tout investisseur".



Sidy Diop, président-directeur général de la société Itcep Sarl, est le promoteur d’un centre commercial bâti sur le site de l’ancien marché dénommé "Kadd Ga", au quartier Cheikh Ibra Fall.

Il investit dans plusieurs autres activités à travers d’autres entités appartenant à son groupe comme "Baol Invest" (agro-industrie), "Itcep Sarl" (mobilier de bureau), entre autres.

"L’emploi des jeunes est un problème au Sénégal et partout dans le monde. L’Etat ne peut pas tout faire. Nous devons tout faire pour créer des emplois dans le pays", a-t-il dit, mercredi, au terme d’un comité régional de développement (CRD) consacré aux activités de son groupe.

Cette rencontre regroupait plusieurs acteurs de développement de la région, mais également des partenaires nationaux et internationaux.

Elle a été suivie d’une visite qui a permis de constater le niveau de mise en œuvre de certains des projets de son groupe dans le Baol, qui abrite le siège de sa société.

Diourbel "est une ville à présent connectée aux autres villes du Sénégal" et est devenue "un point stratégique pour tout investisseur grâce à sa position géographique", fait-il valoir.

Il a fait part de sa volonté de "participer à l’action de développement du Sénégal et de la sous-région à travers la création d’emplois et l’implantation d’entreprises modernes et rentables", à travers sa société.

Dans cette optique, sa société compte sur ses partenaires à l’international pour faciliter le transfert des technologies et compétences qui lui permettraient de profiter de nouvelles opportunités.

Sidy Diop et sa société misent dans le même temps sur l’approvisionnement en produits et services à travers l’import ou la production locale, ainsi que la maintenance du patrimoine technique existant.

Le gouverneur Gorgui Mbaye, présidant ce comité régional de développement, a salué l’engagement communautaire de Sidy Diop, en complément des actions des pouvoirs publics.

"Il est rentré au Sénégal pour accompagner les autorités en créant des emplois (...) notamment à l’intérieur du pays, pour donner des opportunités à la jeunesse", a-t-il relevé.