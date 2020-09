Dakar, 12 sept (APS) – Le directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité, Birame Faye, a invité samedi les partenaires et membres de cette structure à participer massivement à la Semaine nationale du don de sang ouverte ce samedi.



‘’Au-delà des 10.000 agents d’assistance à la sécurité de proximité, c’est aussi un appel lancé à tous les citoyens pour une mobilisation visant à venir en aide à nos compatriotes qui en ont besoin’’, a souligné le DG de l’AASP à la première journée de prélèvement organisée au Centre national de transfusion sanguine (CNTS).



‘’Nous avons jugé nécessaire de saisir cette opportunité pour donner de notre sang parce que nous sommes 10000 ASP répartis sur tout le territoire national avec un maillage territorial, institutionnel et national à travers les quarante-cinq départements’’, a-t-il fait valoir.



Il a insisté sur ‘’le manque notoire de sang dans les banques de sang des hôpitaux’’, une situation aggravée par la crise sanitaire liée au Covid-19.



’’Nous comptons mobiliser le maximum de poches de sang tout au long de cette semaine pour aider nos concitoyens qui en ont besoin parce que nous sommes la cible principale du centre national de transfusion sanguine’’, a-t-il ajouté.



‘’Nous sommes engagés dans l’action patriotique et civique c’est pourquoi nous avons saisi cette opportunité pour mobiliser la direction des ASP et tous ses agents ainsi que nos partenaires, nos sympathisants et nos amis tout au long de la semaine du 12 au 20 septembre pour donner de notre sang car tout le monde sait que donner du sang, c’est sauver des vies’’, a-t-il encore expliqué.



Mbane Ndour, un agent de sécurité de proximité, a, de son côté, insisté sur ‘’la nécessité du don de sang’’.



Cette action nous permet de savoir si nous avons d’autres maladies. C’est la première fois que je le fais mais si je me porte bien, je vais faire de mon mieux pour qu’au moins chaque deux ou trois mois je puisse donner du sang. Je pense que c’est un acte de solidarité très noble’’, a-t-il soutenu.





DS/AKS