Dakar, 21 juil (APS)- La mairie de Dakar a remis ce mardi à l’Agence de presse sénégalaise un lot de produits désinfectants et du matériel de protection.



La remise de ce don composé notamment de deux lavoirs, de masques lavables, de gel hydro-alcooliques et du savon entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Selon Pape Diouf, conseiller municipal, qui remettait le matériel au nom de la maire de Dakar, Soham El Wardini, ’’ce geste symbolique constitue une manière de saluer le travail des médias dans la conscientisation et la sensibilisation pour le respect des gestes barrières’’.



Il a par la même occasion émis le souhait d’’un partenariat fécond’’ entre la ville de Dakar et l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Saluant cet acte, le rédacteur en chef de l’APS, Momar Diongue, a estimé que ces matériels de protection devraient permettre de renforcer le niveau de présence des agents qui font par moments du télétravail.