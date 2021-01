Dakar, 7 jan (APS) - Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a annoncé, jeudi, que d’autres mesures vont être prises, en dehors du couvre-feu, pour endiguer la propagation de la Covid-19.

Les régions de Dakar et Thiès sont, depuis mercredi, sous état d’urgence assorti d’un couvre-feu de 21h à 5h, mesure décrétée par le chef de l’Etat pour contenir la propagation de la Covid-19 dans ces zones qui concentrent 90% des cas de contaminations.



’’D’autres mesures vont être prises, en dehors du couvre-feu pour lutter contre la propagation du virus. Il s’agit du port obligatoire de masque et de l’interdiction des réunions, rassemblements et autres défilés’’, a-t-il dit.

M. Diome s’exprimait à l’occasion de la conférence de presse du gouvernement. Il était aux côtés de ses collègues de la Sante et de l’Action sociale, des Transports terrestres et du porte-parole du gouvernement.

Selon le ministre, ces mesures sont destinées à endiguer le développement de la pandémie.

Il a précisé que ces décisions sont fondées ’’sur l’avis de sachants, dont les spécialistes’’.



Le couvre-feu est un dispositif de protection et au service des populations, a-t-il insisté.

Concernant le bilan de la première nuit de couvre-feu, le ministre a soutenu qu’il n’y a pas eu de difficultés dans l’application de la mesure.

’’Les Sénégalais dans les régions de Dakar et de Thiès ont bien observé la mesure, même s’il y a eu quelques manifestations notées dans certains quartiers de Dakar. Apres quelques interventions, l’ordre a été rétabli. Pour l’essentiel, il n y a pas eu de difficultés pour l’application de la mesure’’, a dit M. Diome.