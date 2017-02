Dakar, 31 jan (APS) - Un projet d’une organisation non gouvernementale (ONG) luxembourgeoise lancé mardi à Dakar veut contribuer à lutter contre l’exploitation sexuelle et à renforcer le dispositif de prise en charge des victimes, a annoncé Hannah Bristow, la responsable dudit projet.

Elle s’exprimait lors de la cérémonie de lancement de ce projet initié par ECPAT, une organisation non gouvernementale (ONG) luxembourgeoise qui intervient depuis 2001 au Sénégal dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.

Le directeur des droits, de la protection de l’enfance et des groupes vulnérables, Ibra Niokhobaye Diouf, l’ambassadrice du Luxembourg au Sénégal et de nombreux députes et responsables d’associations qui œuvrent pour la protection de l’enfance, ont pris part à cette rencontre.

Hannah Bristow a indiqué que son organisation avait commandité en 2013 une étude à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire l’état des lieux de l’exploitation sexuelle des enfants au Sénégal.

A en croire la responsable du projet ECPAT Luxembourg au Sénégal, les recherches ont conclu à une croissance du fléau depuis plusieurs années et notamment l’exploitation sexuelle générée par les voyages et le tourisme.

Selon elle, les activités mises en place dans le cadre du projet au Sénégal visent à contribuer à la réduction des facteurs de vulnérabilités pour lutter efficacement contre l’exploitation sexuelle des enfants

Ainsi, a ajouté la responsable du projet, il est important de développer des actions de sensibilisation auprès des enfants exposés à l’exploitation sexuelle afin qu’ils comprennent ce phénomène et renforcer ainsi leurs capacités pour s’en protéger.

"Les familles et les communautés autour de ces enfants doivent également être sensibilisées et renforcées afin de favoriser la prévention, la détection et le signalement des cas d’exploitation sexuelle des enfants", a-t-elle préconisé.

L’association va intervenir dans 3 zones à savoir Dakar, Yenne et Mbour, en partenariat avec l’action jeunesse et environnement (AJE), le centre de guidance infantile et familiale de Dakar (CEGID) et l’association jeunesse et développement ONG-JED.