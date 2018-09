Fatick, 31 août (APS) – Une table-ronde sur la prise en charge des maladies métaboliques, des séances de consultations médicales et des opérations de don de sang seront au menu de la quatrième édition des Journées de la mutualité qui se tiennent en décembre à Fatick, a appris l’APS des organisateurs.

‘’Au cours de ces journées prévues du 6 au 9 décembre, nous allons dérouler une série d’activités dans la région notamment à Fatick, Fimela, Ndangane Sambou et Dioffior’’, a fait savoir Babacar Ngom, président de ladite mutuelle en en marge d’un CRD consacré aux préparatifs de cet événement.

‘’Dans le cadre de ces activités, a-t-il précisé, la cérémonie d’ouverture, est prévue le jeudi 6 décembre au niveau de la grande salle du conseil départemental de Fatick, suivie d’une table ronde sur le problématique de la prise en charge des maladies métaboliques’’.

‘’Pour les journées du vendredi et du samedi, a-t-il poursuivi, des séances de consultations médicales gratuites et de don de sang pour approvisionner la banque de sang de Fatick, se tiendront alternativement à Fatick, Dioffor, et Fimela’’.

‘’Une réunion du conseil d’administration de la MSAE de même qu’une visite de chantier du siège national en construction à Dakar sont prévus dans le cadre de ces journées de la mutualité’’, a-t-il encore relevé.

‘’Elles seront marquées également marquées par l’organisation d’un tournoi de foot scolaire, d’une randonnée pédestre et d’une soirée de gala’’, a signalé M. Ngom.

.

Il a expliqué le choix porté sur Fatick pour abriter ces journées au dynamisme de sa section

‘’Nous avons voulu aussi par cette démarche préparer les activités d’une bonne décentralisation des activités de la MSAE dans les régions’’, a-t-il encore souligné.

A l’issue des activités prévues dans la région de Fatick une délégation de la MSAE se rendra à Ziguinchor pour visiter le site du futur centre médico-social de cette ville.

AB/AKS