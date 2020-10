Fatick, 22 oct (APS) – L’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), par la voix de sa première responsable, Josette Marceline Lopez, a déploré jeudi les ‘’conditions difficiles’’ de travail des agents pénitentiaires de la Maison d’arrêt et de correction de Gossas, dans le centre du pays.



’’Dans le cadre de nos visites effectuées dans des lieux de privation de liberté de la région de Fatick, ce qu’on peut déplorer, c’est certaines conditions de travail de l’administration pénitentiaire de la MAC de Gossas’’, a-t-elle notamment déclaré.



La magistrate s’entretenaient avec des journalistes en marge des travaux d’un atelier de renforcement des capacités des agents d’exécution des lois sur les conséquences de la torture et des mauvais traitements sur les détenus organisé à Fatick.



’’J’ai trouvé à l’issue de notre visite à la Mac de Gossas que le personnel pénitentiaire était dans un état de total dénuement’’, a-t-elle souligné en pointant du doigt au passage le manque d’éclairage aux alentours de cette prison, pouvant favoriser des tentatives d’évasion.



Ce centre pénitentiaire est également confronté à un problème d’évacuation des eaux usées et les cellules ne disposent pas de branchement d’eau courante pour les besoins des détenus, a indiqué l’Observateur national des lieux de privation de liberté.



’’Ils y vont avec les moyens dont ils disposent. Il faudrait que des efforts soient faits. Il va falloir se rapprocher de ces agents pour améliorer leurs conditions de travail’’, a plaidé Mme Lopez.



Venu présider la cérémonie officielle d’ouverture de cet atelier, le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guéye, a admis que le tableau dressé de la Mac de Gossas par (ONLPL), ’’est tout à fait le même que celui fait par la commission régionale de surveillance des prisons’’.



’’Nous avions comme recommandation, demandé au président du conseil départemental de faire des actions allant dans le sens de les aider en ventilateurs, matelas et autres fournitures’’, a rappelé la cheffe de l’exécutif régional.



’’Au niveau local, des actions de bonnes volontés s’activent pour aider les maisons d’arrêt et de correction dont celle de Gossas mais force est de reconnaitre qu’il y a des problèmes que le niveau local ne peut pas régler’’, a reconnu Seynabou Guèye, appelant au passage les pouvoirs publics à appuyer davantage les maisons d’arrêt et de correction.



’’Les agents pénitentiaires méritent des encouragements et une attention particulière pour améliorer leurs conditions de travail’’, a insisté le gouverneur de Fatick.



L’ONLPL séjourne depuis lundi en mission dans la région de Fatick où elle a déroulé plusieurs activités de visites de lieux de détention et de séances de formation des forces de l’ordre. La mission prend fin vendredi avec la publication de rapports contenant des avis ou recommandations adressés aux autorités gouvernementales.



