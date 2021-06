Tambacounda, 3 juin (APS) - Le détenu Baye Modou Fall alias Boy Djiné, qui s’était évadé du Camp pénal dimanche dernier, une prison sise à Dakar, a été arrêté par la gendarmerie à Missirah, une commune située à 33 kilomètres de Tambacounda (est).



Il a été appréhendé avec ses complices avant d’être acheminé dans les locaux de la légion est de la gendarmerie (Tambacounda), laquelle devrait faire une déclaration à la presse d’un moment à l’autre.

Après s’être fait la belle, le prisonnier, qui en est à sa 10e cavale, avait expliqué qu’il voulait ainsi réclamer son jugement.

‘’(…) Je lance un appel aux autorités, ces genres de dossiers doivent être vidés dans les meilleurs délais, car ces nombreuses évasions ne sont pas de mon gré. Je me suis évadé parce que je n’ai pas le choix’’, avait-il notamment déclaré dans une interview à Iradio.

Il avait été placé en détention depuis son arrestation le 5 juillet 2016 à la frontière avec la Guinée, en compagnie de son épouse et d’un complice. Le groupe était à bord d’un véhicule volé dans les locaux de la Division des investigations crminelles.



Voleur multirécidiviste et auteur de nombreux cambriolages et braquages, il s’était échappé de la prison de Diourbel le 19 janvier de la même année.



Il est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs, évasions multiples, faux et usage de faux.