Dakar, 6 sept (APS) - La Commission économique des Nations unies pour l’Europe (UNECE) et le secrétariat exécutif du Forum mondial de l’eau ont conclu ‘’un accord de coopération stratégique’’ en perspective de la tenue dudit forum en mars 2021 à Dakar, annonce le portail d’informations ONU Info.

L’UNECE, l’agence onusienne qui abrite le secrétariat de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), ‘’appuiera’’ le secrétariat exécutif du Forum mondial de l’eau, dans le cadre de cet accord.

Sa secrétaire exécutive, Olga Algayerova, souligne que ‘’ce protocole d’accord fait partie de l’appui fourni par l’UNECE - à travers le secrétariat de l’eau - au Sénégal en tant que partie à la Convention et pour soutenir les efforts du pays au niveau international, pour promouvoir la gestion et la protection des ressources en eau, en particulier dans le domaine de la coopération transfrontière’’.

Elle affirme que ‘’le Forum mondial de l’eau de Dakar sera une occasion unique de faire progresser l’agenda de la coopération avec l’appui de toutes les parties prenantes’’.



‘’La collaboration entre l’UNECE et le secrétariat exécutif du neuvième Forum mondial de l’eau contribuera à soutenir activement la dynamique très prometteuse en faveur de l’adhésion aux conventions mondiales de l’ONU sur l’eau, en Afrique et dans le monde’’, a pour sa part déclaré Abdoulaye Sène, le secrétaire exécutif du forum qui aura lieu à Dakar.

Cette rencontre est présentée comme ‘’l’occasion de mobiliser tous les acteurs pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, en particulier la coopération transfrontalière’’.

ONU Info souligne que ‘’début 2020, l’UNECE animera le processus préparatoire du forum portant sur la coopération dans le domaine de l’eau à travers l’organisation de réunions étapes en Afrique’’. Ce travail sera mené avec ‘’plusieurs autres partenaires stratégiques tels que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et le Réseau international des organismes de bassin’’.

‘’L’UNECE contribuera également à l’+Initiative 2021+ portée par le gouvernement du Sénégal. Cette initiative vise notamment à lancer plusieurs programmes et projets à fort impact socio-économique dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, avec des résultats tangibles à mettre en valeur lors du forum.’’

Le Forum mondial de l’eau 2020 est co-organisé par le gouvernement sénégalais et le Conseil mondial de l’eau, sur le thème : ‘’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’. Il ‘’se tiendra pour la première fois en Afrique subsaharienne et réunira les autorités politiques et les acteurs de l’eau du monde entier’’.