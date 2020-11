Dakar, 16 nov (APS) – La société aurifère "Teranga Gold Corporation", propriétaire entre autres de Sabodala-Massawa au Sénégal, et "Endeavour Mining Corporation" ont annoncé avoir conclu, ce lundi, une association devant mener, dans quelques mois, à la naissance d’un ’’champion aurifère’’ en Afrique de l’ouest.



"Endeavour et Teranga associent leurs entreprises pour créer un champion aurifère en Afrique de l’Ouest et un des dix premiers producteurs d’or au monde, avec des coûts de production très bas parmi les meilleurs du secteur", lit-on dans un communiqué parvenu à l’APS.







Une telle association aboutira à la création de 7000 emplois, de huit mines de production et six projets de développement au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, renseigne la source.



La nouvelle société deviendra le premier producteur d’or dans ces pays avec une production annuelle de 1,5 million d’onces et aura le plus grand portefeuille d’exploration en Afrique de l’Ouest avec une position stratégique sur les ceintures de Massawa, Ity et Hounde, ajoute le texte.



"Sabodala-Massawa, le plus grand producteur d’or commercial du Sénégal, deviendra un actif phare aux côtés d’Ity et de Hounde, avec la possibilité de devenir un actif de premier plan du fait de sa haute teneur, son faible coût, sa longue durée de vie, ses réserves importantes et son potentiel d’exploration significatif", relève le communiqué.