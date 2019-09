Hamady-Ounaré (Kanel), 6 sept (APS) – La fondation de la loterie nationale sénégalaise (LONASE) a remis vendredi un don aux 230 sinistrés des fortes pluies tombées la semaine dernière dans la commune de Hamady Ounaré, a appris l’APS.



La cérémonie de remise de ce don a eu lieu dans les locaux de la mairie en présence des autorités locales, à leur tête le sous-préfet d’Ouro Sidy et du commandant de la brigade de gendarmerie de Ndendory.



Le don évalué à 18 millions de francs est composé de 6 tonnes de riz, 1000 litres d’huile, 20 tonnes de sucre, 300 litres de détergent, 230 matelas, 120 nattes, 200 moustiquaires et 2 motopompes.



’’En dehors du soutien matériel, le soutien moral est plus important et donc il fallait venir rencontrer les populations et grâce à la fondation on a pu faire quelque chose’’, a dit Amadou Samba Kane président de la fondation de la loterie nationale sénégalaise.